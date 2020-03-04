На Волыни блокировали контрабанду наркотиков

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из Евросоюза крупных партий прекурсоров, из которых изготавливали психотропы в подпольную нарколабораторию

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду из Евросоюза крупных партий прекурсоров, из которых изготавливали психотропы в подпольную нарколабораторию

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет RegioNews.

Оперативники спецслужбы задержали в международном пункте пропуска "Ягодин" одного из курьеров наркогруппировки. Он пытался ввезти в Украину почти 500 таблеток с содержанием псевдоэфедрина, скрытых среди продуктов питания.

Следователи задокументировали, что организаторами наркобизнеса являются жители Волынской и Ровенской областей. В общем зафиксировано контрабанду почти 5 тысяч наркосодержащих таблеток в одной из подпольных лабораторий.

Товар наркодельцы реализовывали мелкими партиями на территории Ровенской, где находилось подпольное "производство".

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов и нахождения нарколаборатории правоохранители изъяли почти килограмм перемолотого прекурсора, подготовленного для изготовления "первинтина", химическую посуду, необходимую для его синтеза, а также готовые наркотики и психотропы.

У злоумышленников также выявлено незарегистрированный пистолет марки "Беретта" с боеприпасами и боевые гранаты Ф-1 и РГН с запалом.

Установлены личности двух организаторов, одному из них объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

После проведения соответствующих экспертиз и комплекса следственных действий будет решаться вопрос об объявлении подозрения всем фигурантам производства в совершении преступления с квалифицирующим признаком - совершение преступления в составе организованной преступной группы.