На Волині затримали контрабанду на мільйон гривень 

Товари на мільйон гривень, які правопорушники планували незаконно перемістити в Україну, затримали на українсько-білоруському кордоні

Фото: Держприкордонслужба України

Товари на мільйон гривень, які правопорушники планували незаконно перемістити в Україну, затримали на українсько-білоруському кордоні

Про це інформує пресслужба Луцького прикордонного загону, пише RegioNews.

Інформацію про незаконне переміщення товарів через українсько-білоруський кордон заздалегідь отримали оперативники Луцького прикордонного загону.

Тому, сьогодні, 4 березня, в пункті пропуску "Дольськ", міжвідомча група вже чекала на два мікроавтобуси, якими на контроль заїхали двоє громадян України.

Згодом під час огляду цих автівок співробітники Держприкордонслужби, СБУ у Волинській області та Поліської митниці виявили чималу чималу кількість різних товарів. Зокрема – одяг та аксесуари, а також чотири двигуни до легковиків.

Наразі тривають заходи щодо визначення остаточної оцінки виявлених товарів, попередньо - вартість контрабанди майже мільйон гривень.