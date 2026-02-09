Жителям Чернігівщини розповіли як правильно вимірювати тиск
Фахівець «Червоного Хреста» Марина Солоніна ділиться ключовими правилами правильного вимірювання тиску в офісі ГО «Захист Держави»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Чернігів.
Отже, ключові правила правильного вимірювання тиску:
1. Заспокойтеся та посидьте спокійно 5-10 хвилин перед заміром.
2. Сядьте на стілець так, щоб ноги стояли на підлозі, а спина мала опору.
3. Кладіть руку так, щоб від ліктя вона лежала на столі, а манжета була на рівні серця.
4. Під час вимірювання важливо перебувати у спокійному стані та не розмовляти.
Адреса Чернігівського осередку громадської організації: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 5.
