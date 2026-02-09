Жителям Чернігівщини розповіли як правильно вимірювати тиск

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Отже, ключові правила правильного вимірювання тиску:

1. Заспокойтеся та посидьте спокійно 5-10 хвилин перед заміром.

2. Сядьте на стілець так, щоб ноги стояли на підлозі, а спина мала опору.

3. Кладіть руку так, щоб від ліктя вона лежала на столі, а манжета була на рівні серця.

4. Під час вимірювання важливо перебувати у спокійному стані та не розмовляти.

