09 лютого 2026, 19:24

Жителям Чернігівщини розповіли як правильно вимірювати тиск

09 лютого 2026, 19:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Фахівець «Червоного Хреста» Марина Солоніна ділиться ключовими правилами правильного вимірювання тиску в офісі ГО «Захист Держави»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Чернігів.

Отже, ключові правила правильного вимірювання тиску:

1. Заспокойтеся та посидьте спокійно 5-10 хвилин перед заміром.

2. Сядьте на стілець так, щоб ноги стояли на підлозі, а спина мала опору.

3. Кладіть руку так, щоб від ліктя вона лежала на столі, а манжета була на рівні серця.

4. Під час вимірювання важливо перебувати у спокійному стані та не розмовляти.

Адреса Чернігівського осередку громадської організації: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 5.

Як повідомлялось, на початку лютого на Чернігівщині горів центр соціальної адаптації. Вогонь знищив дах та пошкодив стіни будівлі.

05 лютого 2026
