20:43  09 лютого
У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
20:20  09 лютого
На Тернопільщині знайшли фрагменти тіла 66-річного чоловіка
16:17  09 лютого
Стало відомо, де завтра буде до -22 градусів
09 лютого 2026, 19:25

На Київщині через несправність опалення загинули троє людей

09 лютого 2026, 19:25
Фото: Нацполіція
Трагедія сталась 8 лютого в селищі Пісківка. Місцевий житель знайшов тіла двох родичів та чоловіка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Внаслідок трагедії загинули 63-річна жінка та 68-річний чоловік, а також 27-річний знайомий. За словами правоохоронців, причиною смерті могла стати несправність пічного опалення. Точні причини з'ясовуватимуть фахівці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не нехтувати заходами безпеки", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.

05 лютого 2026
07 серпня 2025
