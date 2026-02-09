На Київщині через несправність опалення загинули троє людей

Фото: Нацполіція

Трагедія сталась 8 лютого в селищі Пісківка. Місцевий житель знайшов тіла двох родичів та чоловіка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Внаслідок трагедії загинули 63-річна жінка та 68-річний чоловік, а також 27-річний знайомий. За словами правоохоронців, причиною смерті могла стати несправність пічного опалення. Точні причини з'ясовуватимуть фахівці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти стан пічного опалення та не нехтувати заходами безпеки", - йдеться у повідомлені.

