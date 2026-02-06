Фото: СБУ

Контррозвідники СБУ затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, агент намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак. Також у полі зору зловмисника були вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.

Співробітники СБУ викрили фігуранта ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати "бронь" від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону.

До уваги російських спецслужб чоловік потрапив через родича, який проживає на тимчасово окупованій території України.

Після дистанційного вербування агент почав об’їжджати на власному авто західні регіони України із увімкненим відеореєстратором, де фіксував геолокації стратегічних об’єктів. Відзняті відео з об'єктами зрадник пересилав куратору з ГРУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами його розвідвилазок і контактів з куратором від ГРУ РФ, особу якого вже встановила контррозвідка СБУ.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині ще двох російських агентів. Вони коригували ворожий вогонь по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.