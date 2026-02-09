Експерти розповіли, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Черкаси у Фейсбуці.
Що потрібно зробити, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни:
- Медичне підтвердження
Необхідно встановити інвалідність на підставі документів, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво або захворювання, отримані під час війни чи бойових дій.
- Підготувати документи
Збирається пакет медичних довідок та документів, які підтверджують участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій.
- Подати заяву
Заяву можна подати:
через застосунок "Дія"
у ЦНАПі
у підрозділі з питань ветеранської політики
Хто має право на статус?
Громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або хвороби, пов’язаної з війною чи участю в бойових діях.
Строки розгляду – до 30 днів.
Після позитивного рішення:
формується електронне посвідчення в "Дії"
за бажанням видається паперове
під час воєнного стану посвідчення продовжується автоматично
Ви можете звернутися до юриста ГО "Захист Держави" за безоплатною консультацією - допоможемо розібратися та пройти процедуру правильно.
Наша адреса:
• м. Черкаси,
вул. Байди Вишневецького, 47
(на розі з вул. Гоголя)
• м. Золотоноша,
вул. Шевченка, 175
Контакти:
+380 (96) 698 95 91 (офіс)
Правова допомога:
+380 (66) 004 13 90
Психологічна підтримка:
+380 (97) 019 57 65
Нагадаємо, у Черкаській області чоловік прикидався ветераном заради пільг. Суд обрав йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці з іспитовим строком на 1 рік.