09 лютого 2026, 18:44

Експерти розповіли, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

09 лютого 2026, 18:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Черкаському осередку ГО «Захист Держави» розповіли, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Черкаси у Фейсбуці.

Що потрібно зробити, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни:

  1. Медичне підтвердження

Необхідно встановити інвалідність на підставі документів, що підтверджують поранення, контузію, каліцтво або захворювання, отримані під час війни чи бойових дій.

  1. Підготувати документи

Збирається пакет медичних довідок та документів, які підтверджують участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій.

  1. Подати заяву

Заяву можна подати:

через застосунок "Дія"

у ЦНАПі

у підрозділі з питань ветеранської політики

Хто має право на статус?

Громадяни України, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або хвороби, пов’язаної з війною чи участю в бойових діях.

Строки розгляду – до 30 днів.

Після позитивного рішення:

формується електронне посвідчення в "Дії"

за бажанням видається паперове

під час воєнного стану посвідчення продовжується автоматично

Ви можете звернутися до юриста ГО "Захист Держави" за безоплатною консультацією - допоможемо розібратися та пройти процедуру правильно.

Наша адреса:

• м. Черкаси,

вул. Байди Вишневецького, 47

(на розі з вул. Гоголя)

• м. Золотоноша,

вул. Шевченка, 175

Контакти:

+380 (96) 698 95 91 (офіс)

Правова допомога:

+380 (66) 004 13 90

Психологічна підтримка:

+380 (97) 019 57 65

Нагадаємо, у Черкаській області чоловік прикидався ветераном заради пільг. Суд обрав йому покарання у вигляді обмеження волі на строк 1 рік 3 місяці з іспитовим строком на 1 рік.

Черкаси Захист Держави Черкаська область війна інвалідність суспільство громадська організація
