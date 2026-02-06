16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
06 лютого 2026, 17:55

У Києві судитимуть голову ВЛК Держприкордонслужби, який за гроші переводив військових з передової у тил

06 лютого 2026, 17:55
фото: ДПСУ
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно голови військово-лікарської комісії одного із медзакладів ДПСУ. Посадовець за хабарі переводив військових з передової на тилові посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК. За 2000 доларів США полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань.

"У деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії", – йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту інкримінують 3 епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялось, за екскерівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, внесли заставу в розмірі 10 мільйонів гривень, визначену судом.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
