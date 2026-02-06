У Києві судитимуть голову ВЛК Держприкордонслужби, який за гроші переводив військових з передової у тил

фото: ДПСУ

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно голови військово-лікарської комісії одного із медзакладів ДПСУ. Посадовець за хабарі переводив військових з передової на тилові посади

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, фігурант організував схему одержання хабарів від військовослужбовців, які направлялися для проходження ВЛК. За 2000 доларів США полковник медичної служби, використовуючи службове становище, забезпечував ухвалення рішень про визнання військових обмежено придатними до служби, надання відпусток за станом здоров’я або штучне направлення на лікування без необхідних медичних показань.

"У деяких випадках висновки оформлювалися навіть за відсутності військовослужбовця під час проходження комісії", – йдеться у повідомленні.

Наразі фігуранту інкримінують 3 епізоди одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, а також складання завідомо неправдивого офіційного документа (ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України).

