09 лютого 2026, 10:57

Співробітника банку судитимуть за держзраду: передавав РФ дані про об'єкти Києва

09 лютого 2026, 10:57
Фото: Прокуратура України
Правоохоронні органи завершили розслідування у справі співробітника одного з київських банків, який допомагав РФ та передавав банківську таємницю

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік знімав військові об'єкти Києва приховано під час пересування містом та надсилав фото, відео й точні координати куратору спецслужб РФ через месенджер за гроші. Отримані дані ворог використовував для підготовки та коригування обстрілів.

Крім цього, використовуючи службове становище, підозрюваний передавав представникам держави-агресора інформацію, що становить банківську, комерційну та службову таємницю.

Чоловіка затримали в Києві під час виконання чергового завдання. У нього вилучили телефон із доказами протиправної діяльності.

За клопотанням прокуратури суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права застави.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада) скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ затримала у Харкові ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Зловмисниця готувала координати для нової серії ракетно-бомбових атак росіян по місту

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

