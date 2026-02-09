Що потрібно знати військовим після поранення, контузії чи захворювання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після поранення під час військової служби важливо вчасно подбати про захист своїх прав. Без належно оформлених документів можна втратити соціальні гарантії та підтримку, передбачені державою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Харків.

Харківський осередок ГО "Захист Держави" пояснює, навіщо потрібен статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ), які права він надає та з чого починати оформлення після поранення, контузії чи захворювання.

Офіс Харківського осередку ГО "Захист Держави":

м. Харків, вул. Свободи, 4

Понеділок – п’ятниця: 10:00 – 17:00

Гаряча лінія 24/7: 0 800 33 29 29

