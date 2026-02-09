11:44  09 лютого
Хотів, щоб "війна швидше завершилась": на Харківщині чоловік "зливав" росіянам дислокацію ЗСУ

09 лютого 2026, 12:45
Фото з відкритих джерел
Шевченківський районний суд Харкова затвердив угоду про визнання винуватості у справі про поширення інформації про розташування Збройних сил України. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У липні-серпні мешканець міста Ізюм спілкувався у Telegram із невстановленою особою. Тоді чоловік розповідав "співрозмовнику" про дислокацію та переміщення українських військових та військової техніки, залучених бойових завдань. Він також написав про кухню, де готують їжу для військових, що займаються дпонами.

У листопаді йому повідомили про підохру. Його мотивами вважають ідеологічні переконання і негативне ставлення до посадовців державної влади України.

Сам чоловік не заперечував провини. При цьому він заявляв, що робив це, щоб "війна швидше закінчилась". Зокрема, він просив не поміщати його під варту, бо захворювання та відсутність лікування призведуть до його смерті. Проте згодом все ж уклав угоду з прокурором.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

