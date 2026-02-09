На Дніпропетровщині в авто вибухнула граната: загинув водій
Інцидент стався 9 лютого о 14:40 у м. Шахтарське Синельниківського району. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Зазначається, що в місті Шахтарське стався вибух. Як розповіли в поліції, вибухнула граната в автомобілі ВАЗ. У цей момент в авто був 37-річний чоловік. На жаль, він отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці.
"Попередньо, детонація сталася внаслідок необережного поводження з боєприпасом", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, на Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці. Внаслідок цього 69-річний чоловік та жінка отримали опіки різного ступеня тяжкості. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
