На Дніпропетровщині в авто вибухнула граната: загинув водій

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Зазначається, що в місті Шахтарське стався вибух. Як розповіли в поліції, вибухнула граната в автомобілі ВАЗ. У цей момент в авто був 37-річний чоловік. На жаль, він отримав тяжкі травми, від яких загинув на місці.

"Попередньо, детонація сталася внаслідок необережного поводження з боєприпасом", - повідомили в поліції.

