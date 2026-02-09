Стало відомо, як будуть вимикати світло 10 лютого
У вівторок, 10 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.
Як зазначається, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні компанії.
Як повідомлялось, росіяни завдали удару по енергетичному об'єкту на Волині. У регіоні тривають відновлювальні роботи.
РФ атакувала Україну 11 ракетами та 149 дронами: як відпрацювала ППОВсі новини »
09 лютого 2026, 10:38Пілот F-16 феєрично знищив ворожий "Шахед" над Україною: кадри збиття
09 лютого 2026, 08:06ЗСУ за добу знищили 1250 окупантів, 3 танки і сотні одиниць техніки – Генштаб
09 лютого 2026, 07:37
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40Про проблему командирів в українській армії
09 лютого 2026, 22:22Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40Ватикан передав Україні велику партію генераторів
09 лютого 2026, 21:35Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого 2026, 20:43Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24
09 лютого 2026, 20:35На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку
09 лютого 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »