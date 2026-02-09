На Вінниччині через коротке замикання загорівся будинок: загинула людина
Трагедія сталась в селищі Сутиски. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, в селищі Сутиски загорівся житловий будинок. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли 72-річну жінку без ознак життя. Пожежа сталась через коротке замикання електромережі.
"Закликаємо кожного дотримуватися правил пожежної безпеки. Своєчасно перевіряйте справність електромережі, не перевантажувати її одночасним увімкненням потужних електроприладів та не залишайте працюючу техніку без нагляду. Бережіть себе", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше в місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.
У Запоріжжі загорівся житловий будинок: загинула людинаВсі новини »
09 лютого 2026, 18:55У Яготині під час ліквідації наслідків обстрілу загинув рятувальник
08 лютого 2026, 09:05На Київщині горять склади "Рошен" через атаку РФ
07 лютого 2026, 08:25
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
"Вільніше дихається": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чи хоче повертатися жити в Україну
09 лютого 2026, 23:20Помідори в Україні знову зростають в ціні: що відбувається на ринку
09 лютого 2026, 22:40Про проблему командирів в українській армії
09 лютого 2026, 22:22Ціни на огірки зростають: скільки буде ще тривати подорожчання
09 лютого 2026, 22:20"Життя покаже": переможниця Нацвідбору LELÉKA зізналась, чому вона не квапиться мати стосунки
09 лютого 2026, 21:40Ватикан передав Україні велику партію генераторів
09 лютого 2026, 21:35Дружина відомого українського актора потрапила в ДТП
09 лютого 2026, 21:20У депутата Одеської міськради знайшли зайві 41 млн грн
09 лютого 2026, 20:43Не повернулись з бойового завдання: загинув екіпаж українського Мі-24
09 лютого 2026, 20:35На Київщині вихователька знущалась над дітьми в дитбудинку
09 лютого 2026, 20:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі блоги »