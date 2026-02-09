20:43  09 лютого
09 лютого 2026, 20:00

На Вінниччині через коротке замикання загорівся будинок: загинула людина

09 лютого 2026, 20:00
Фото: ДСНС
Трагедія сталась в селищі Сутиски. На жаль, внаслідок пожежі загинула жінка

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, в селищі Сутиски загорівся житловий будинок. Під час гасіння полум'я рятувальники знайшли 72-річну жінку без ознак життя. Пожежа сталась через коротке замикання електромережі.

"Закликаємо кожного дотримуватися правил пожежної безпеки. Своєчасно перевіряйте справність електромережі, не перевантажувати її одночасним увімкненням потужних електроприладів та не залишайте працюючу техніку без нагляду. Бережіть себе", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше в місті Славутич на Київщині у квартирі вибухнув газовий балон. Постраждали дві людини.

