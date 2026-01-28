Фото: пресслужба поліції

Слідчі повідомили про підозру 44-річній адміністраторці приватного пансіонату для літніх людей після випадку отруєння, в якому постраждали четверо підопічних

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Двоє жінок віком 80 та 101 рік померли, ще двоє – 83 та 93 років – госпіталізовані.

За даними слідства, трагедія сталася через використання генератора всередині котельні, яка має спільну вентиляцію з житловими приміщеннями. Напередодні ввечері підозрювана ввімкнула пристрій всередині приміщення, не винісши його на вулицю, внаслідок чого чадний газ проник у кімнату, де перебували потерпілі.

Повідомлення про отруєння до поліції надійшло вранці 27 січня від медиків. Досудове розслідування проводить відділ поліції №1 Вінницького районного управління, процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Підозрюваній інкримінують злочин за ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині випадок отруєння чадним газом стався у житловому будинку, де постраждали жінка та немовля. Обох терміново госпіталізували, медики оцінюють їхній стан і встановлюють обставини події.