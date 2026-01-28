17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 17:29

У Вінниці дві людини загинули після отруєння у пансіонаті: адміністраторці повідомили про підозру

28 січня 2026, 17:29
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Слідчі повідомили про підозру 44-річній адміністраторці приватного пансіонату для літніх людей після випадку отруєння, в якому постраждали четверо підопічних

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Двоє жінок віком 80 та 101 рік померли, ще двоє – 83 та 93 років – госпіталізовані.

За даними слідства, трагедія сталася через використання генератора всередині котельні, яка має спільну вентиляцію з житловими приміщеннями. Напередодні ввечері підозрювана ввімкнула пристрій всередині приміщення, не винісши його на вулицю, внаслідок чого чадний газ проник у кімнату, де перебували потерпілі.

Повідомлення про отруєння до поліції надійшло вранці 27 січня від медиків. Досудове розслідування проводить відділ поліції №1 Вінницького районного управління, процесуальне керівництво здійснює Вінницька окружна прокуратура.

Підозрюваній інкримінують злочин за ч. 2 ст. 119 Кримінального кодексу України – вбивство через необережність. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Миколаївщині випадок отруєння чадним газом стався у житловому будинку, де постраждали жінка та немовля. Обох терміново госпіталізували, медики оцінюють їхній стан і встановлюють обставини події.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінниця пансіонат отруєння чадний газ літні люди підозра
Ножовий напад в автобусі: на Дніпропетровщині 39-річному чоловіку оголосили підозру
28 січня 2026, 17:08
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
На Черкащині посадовцю повідомили про підозру через завдані збитки на 5,6 млн грн під час облаштування укриття
27 січня 2026, 18:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Водій забризкав перцевим балончиком людей, які перекрили дорогу в Кривому Розі
28 січня 2026, 19:09
На фронті загинув Микола Дзяк: лікар, науковець і легенда дніпровської інді-сцени
28 січня 2026, 19:00
Масштабні атаки на Дніпропетровщині: пошкоджено п’ятиповерхівку, 3 будинки та підприємство
28 січня 2026, 18:47
У Запоріжжі чоловік готував теракт у Новій пошті
28 січня 2026, 18:25
Смертельна ДТП на Київщині: маршрутка "влетіла" в Hyundai
28 січня 2026, 17:55
Майже 3 тисячі доларів за вступ: у Дніпрі викрили схему у виші
28 січня 2026, 17:35
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
28 січня 2026, 17:31
Призначення Стерненка радником міністра – це плювок в обличчя усім військовим
28 січня 2026, 17:12
Ножовий напад в автобусі: на Дніпропетровщині 39-річному чоловіку оголосили підозру
28 січня 2026, 17:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »