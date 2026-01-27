Фото: Національна поліція України

У Черкаській області поліція повідомила про підозру 46-річному посадовцю через збитки під час облаштування фортифікаційної споруди цивільного захисту. За даними слідства, його дії завдали територіальній громаді понад 5,5 млн гривень збитків. Розслідування здійснюють слідчі обласного управління поліції під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що посадова особа порушила законодавчі вимоги під час організації будівництва укриття в одному з освітніх закладів області. Він не залучив профільну організацію для розробки проєктної документації, а також не уклав договір підряду на будівельні роботи. Через це контроль за процесом будівництва був фактично неможливий.

Внаслідок таких дій будівництво проводилося без належного нагляду та організаційного забезпечення, що призвело до значних фінансових втрат для місцевої громади. Загальна сума завданих збитків оцінюється в 5 600 000 гривень.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за службову недбалість. Розслідування триває, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

