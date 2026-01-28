17:31  28 января
28 января 2026, 17:29

В Виннице два человека погибли после отравления в пансионате: администратору сообщили о подозрении

28 января 2026, 17:29
Фото: пресс-служба полиции
Следователи сообщили о подозрении 44-летней администраторше частного пансионата для пожилых людей после случая отравления, в котором пострадали четверо подопечных

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Две женщины в возрасте 80 и 101 год скончались, еще две – 83 и 93 лет – госпитализированы.

По данным следствия, трагедия произошла из-за использования генератора внутри котельной, которая имеет общую вентиляцию с жилыми помещениями. Накануне вечером подозреваемая включила устройство внутри помещения, не вынеся его на улицу, в результате чего угарный газ проник в комнату, где находились потерпевшие.

Сообщение об отравлении в полицию поступило утром 27 января от медиков. Досудебное расследование проводит отдел полиции №1 Винницкого районного управления, процессуальное руководство осуществляет Винницкая окружная прокуратура.

Подозреваемой инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Украины – убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Николаевской области случай отравления угарным газом произошел в жилом доме, где пострадали женщина и младенец. Обоих срочно госпитализировали, медики оценивают их состояние и устанавливают обстоятельства происшествия.

