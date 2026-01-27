18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 19:22

На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн

27 січня 2026, 19:22
Фото: Національна поліція України
Поліція викрила групу осіб через завищені закупівлі 90 квадрокоптерів для ЗСУ на 2,6 млн грн

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

На Полтавщині поліція викрила групу осіб через завищені ціни на квадрокоптери для потреб ЗСУ. За даними слідства, колишній директор та чинний службовець департаменту Полтавської міської ради разом із директором підрядної компанії закупили 90 квадрокоптерів. Вартість техніки була суттєво завищена, що призвело до збитків у 2,6 млн грн. Детективи теруправління БЕБ оголосили підозру трьом учасникам організованої групи.

Поліція викрила організовану групу

Окремо у Києві Нацполіція повідомила про підозру народному депутату VIII скликання. Він самовільно захопив земельні ділянки вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця, встановивши паркан, що обмежував доступ громадян до водойм. Загальна площа зайнятих земель становить майже 30 соток.

Як встановили слідчі, у 2005 році депутат отримав земельну ділянку для колективного садівництва, яка межує із захопленими землями. Проте він облаштував суміжні ділянки як продовження приватної території, всупереч прибережній захисній смузі, де будівництво заборонено.

На підставі зібраних доказів Солом’янське управління поліції повідомило народному обранцю про підозру за частинами 2 та 4 статті 197-1 Кримінального кодексу України – за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Процесуальне керівництво здійснює Солом’янська окружна прокуратура міста Києва.

Нагадаємо, на Київщині посадовці військової частини внесли до службових документів неправдиві відомості, нібито солдат загинув під час виконання бойового завдання – через фальсифікацію було виплачено 15 мільйонів гривень.

27 січня 2026
