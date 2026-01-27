Фото: з відкритих джерел

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

У житловому будинку, де використовувалося пічне опалення, постраждали 42-річна жінка та дитина 2025 року народження. Обох госпіталізували з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом.

Стан постраждалих лікарі оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, під ранок 22 січня на Житомирщині до лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізували жінку та її трьох дітей 15, 12 та 11 років.

Крім того, 22 січня на Хмельниччині через роботу генератора отруїлися чадним газом семеро дітей та 18-річна дівчина.