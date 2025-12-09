У селі на Волині оголосили карантин: скажений кіт подряпав 5 людей

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Мельники-Мостище Камінь-Каширської громади скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів. Через це на території села запровадили карантин терміном на 60 днів

Про це "Суспільному" повідомив в.о. начальника Камінь-Каширської райлікарні ветеринарної медицини Петро Корх, передає RegioNews.

За його словами, тварина подряпала трьох жінок та двох чоловіків. Ще одна жінка мала контакт із котом, але подряпин чи укусів не отримала. Після інциденту кіт загинув.

Ветеринари виїхали у село, провели дезінфекцію місць перебування тварини, а її труп направили на лабораторне дослідження. Експертиза підтвердила сказ.

Як пояснив Петро Корх, коти часто контактують із дикими лисицями, що й стало джерелом зараження. Симптоми сказу проявилися протягом 10 днів.

Це вже одинадцятий випадок сказу у Камінь-Каширському районі з початку року. У селі триває повторна вакцинація домашніх котів та собак – станом на 8 грудня щеплення отримали 140 котів та 180 собак.

Наразі триває епідрозслідування серед людей, які могли контактувати з хворим котом. Місцевих мешканців, яких подряпав кіт, щеплюють антирабічною вакциною.

Довідка: Сказ – гостре інфекційне захворювання тварин і людини, що спричинюється нейротропним вірусом.

У людини інкубаційний період триває від одного тижня до року.

У разі зараження необхідна негайна госпіталізація та введення антирабічної вакцини.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині дитину покусало кошеня зі сказом. Це сталось, коли дитина гралась з твариною на вулиці. Пізніше кошеня вже не проявляло агресії, але згодом тварину знайшли мертвою.