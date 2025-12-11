Завищення цін на електроенергію: на Волині за розкрадання коштів судять керівника шахти

Ілюстративне фото

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо виконувача обов’язків директора шахти "Нововолинська". Йдеться про розтрати чужого майна та зловживання службовим становищем

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясувало слідство, чиновник безпідставно уклав додаткові угоди до договору про постачання приватним суб'єктом господарювання державному підприємству електроенергії. При цьому уже після фактичного постачання ціна раптом збільшилась.

Внаслідок цього заплатили зайві понад 475 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Оцінку незаконним діям посадовця надасть суд. Задля відшкодування завданої державному підприємству шкоди прокурором у кримінальному провадженні заявлено позов", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.