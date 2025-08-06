10:48  06 серпня
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
07:48  06 серпня
Зі ставку на Кіровоградщині дістали тіло 25-річного молодика
07:15  06 серпня
Грози, град і шквали: в Україні оголошено штормове попередження
UA | RU
UA | RU
06 серпня 2025, 11:59

На Вінниччині старий військовий літак перетворять на музей

06 серпня 2025, 11:59
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне Вінниця
Читайте также
на русском языке

У Вінницькі області військовий літак Ан-12 перетворюють на Музей миру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на dovkola.media.

У селі Високе Вапнярської громади розпочали роботи з перетворення списаного військово-транспортного літака Ан-12 на унікальний Музей миру. Старий радянський літак, що вже став візитівкою села, отримає нове життя, як меморіальний і туристичний об’єкт.

Цей Ан-12 списали ще у 1985 році. Після ліквідації військової частини в 1991 році літак мали утилізувати, але його врятував місцевий підприємець Іван Спориш. Після складної доставки та встановлення у селі літак став популярною пам’яткою та туристичною локацією.

У центральній частині літака розміститься основний музейний простір, у хвостовій частині – зала для перегляду відеоматеріалів, а в носовій відновлять кабіну пілотів.

Наразі громада шукає фінансування шляхом участі у грантових програмах.

Нагадаємо, на Вінниччині науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс із давніми зображеннями. Він розташований у селі Слобода Підлісівська.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Вінницька область літак музей суспільство фото
У Вінниці через ТЦК сталися масові сутички
02 серпня 2025, 08:59
Екологи оштрафували АЗС на Вінниччині
31 липня 2025, 17:29
На Вінниччині підозрюваний у подвійному вбивстві застрелився під час перемовин з поліцією
30 липня 2025, 18:34
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
У Київському метрополітені заявили про рекордні збитки
06 серпня 2025, 12:20
Допомагав прориватися до Покровська: СБУ затримала ворожого корегувальника
06 серпня 2025, 11:57
У Києві затримали чоловіка, який погрожував підірвати ТРЦ
06 серпня 2025, 11:42
Українці стали менше довіряти Зеленському
06 серпня 2025, 11:25
Третя спроба Кабміну: Бюро економічної безпеки очолить Олександр Цивінський
06 серпня 2025, 11:20
Нелегал із Росії понад 10 років жив на Рівненщині — тепер його примусово видворять
06 серпня 2025, 10:57
У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
06 серпня 2025, 10:48
Бронювання для бізнесу: держава може збільшити ліміт для підприємств Харківщини
06 серпня 2025, 10:42
Посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн
06 серпня 2025, 10:35
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »