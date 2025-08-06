На Вінниччині старий військовий літак перетворять на музей

фото: Суспільне Вінниця

У Вінницькі області військовий літак Ан-12 перетворюють на Музей миру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на dovkola.media.

У селі Високе Вапнярської громади розпочали роботи з перетворення списаного військово-транспортного літака Ан-12 на унікальний Музей миру. Старий радянський літак, що вже став візитівкою села, отримає нове життя, як меморіальний і туристичний об’єкт.

Цей Ан-12 списали ще у 1985 році. Після ліквідації військової частини в 1991 році літак мали утилізувати, але його врятував місцевий підприємець Іван Спориш. Після складної доставки та встановлення у селі літак став популярною пам’яткою та туристичною локацією.

У центральній частині літака розміститься основний музейний простір, у хвостовій частині – зала для перегляду відеоматеріалів, а в носовій відновлять кабіну пілотів.

Наразі громада шукає фінансування шляхом участі у грантових програмах.

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