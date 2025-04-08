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08 квітня 2025, 18:42

У Вінницькій області науковці виявили унікальний скельно-печерний комплекс

08 квітня 2025, 18:42
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фото: Павло Нечитайло
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У селі Слобода Підлісівська Вінницької області археологи виявили унікальний скельно-печерний комплекс із давніми зображеннями

Як передає RegioNews, про це кореспондентові Укрінформу розповів старший науковий співробітник державного підприємства Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" Павло Нечитайло.

Перша печера має вигляд прямокутної кімнати з вирубаними вздовж стін лавами-лежанками. Її вхідний отвір містить пази для встановлення дерев'яних дверей. Всередині печери, попри значне пошкодження давньої поверхні сучасними написами та природними чинниками, теж збереглись цікаві зображення.

Друга природна печера з незначними доопрацюваннями має витягнуту форму довжиною понад 10 м і шириною близько 6 м. Одна із сторін цієї печери зберегла понад 20 давніх зображень, на більшості з яких – хрести.

Археологи пов'язують існування печерних обителей з філософською течією та містичними практиками ісихазму.

Нагадаємо, депутата Вінницької облради судитимуть за ухилення від військової служби.

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