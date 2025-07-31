Екологи оштрафували АЗС на Вінниччині

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Вінницькій області.

Перевірялися характеристики продукції відповідно до вимог "Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. Nº 927".

В результаті встановлено, що вимоги зазначені в Рішенні не були виконані. Тому на АЗС було складено протокол і винесено постанову про накладення штрафу на суму 34 000 грн.

Нагадаємо, взимку 2025 року на Вінниччині військовому оголосили підозру через нестачу пального на 1 млн грн. Військовослужбовцю загрожує до 15 років увʼязнення.