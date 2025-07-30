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30 липня 2025, 18:34

На Вінниччині підозрюваний у подвійному вбивстві застрелився під час перемовин з поліцією

30 липня 2025, 18:34
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фото: поліція Вінницької області
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Чоловік, підозрюваний у жорстокому подвійному вбивстві, наклав на себе руки під час спроби затримання

Про це повідомляє поліція Вінницької області, передає RegioNews.

У Хмільницькому районі Вінницької області правоохоронці проводили спецоперацію із затримання чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у скоєнні особливо тяжкого злочину. 63-річний підозрюваний зателефонував на спецлінію 102 та повідомив, що перебуває біля одного з магазинів і чекає поліцію. Він попередив, що озброєний гранатами та автоматом.

На місце прибули спецпризначенці КОРД

На місце виклику виїхали спецпризначенці КОРД та переговорники. Протягом тривалого часу тривали перемовини, однак чоловік відмовився скласти зброю. Під час контактів із поліцейськими він вчинив самогубство, застосувавши вогнепальну зброю.

За даними слідства, 26 липня цей чоловік разом зі спільником напав на будинок літнього подружжя в одному з сіл Черкаської області. Внаслідок жорстокого нападу господар помер на місці, а його дружину зловмисники вивезли у поле на території Кіровоградщини. Її дорогою били й душили. Жінка померла від отриманих травм.

Наразі інший учасник нападу затриманий. Слідчі дії тривають. Поліція встановлює всі деталі злочину, зокрема можливі мотиви та участь підозрюваних у інших кримінальних правопорушеннях.

Нагадаємо, у Києві хуліган на ходу розстріляв автівку. Зловмисник влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва.

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Вінницька область самоубивство убивство вбивця подвійне вбивство поліція затримання Черкаська область
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