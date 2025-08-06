В Винницкой области старый военный самолет превратят в музей

фото: Суспильне Винница

В Винницкие области военный самолет Ан-12 превращают в Музей мира

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dovkola.media.

В селе Высокое Вапнярское общество начали работы по превращению списанного военно-транспортного самолета Ан-12 в уникальный Музей мира. Старый советский самолет, уже ставший визитной карточкой села, получит новую жизнь, как мемориальный и туристический объект.

Этот Ан-12 был списан еще в 1985 году. После ликвидации воинской части в 1991 году самолет должен был утилизировать, но его спас местный предприниматель Иван Спориш. После сложной доставки и установки в селе самолет стал популярной достопримечательностью и туристической локацией.

В центральной части самолета разместится основное музейное пространство, в хвостовой части зал для просмотра видеоматериалов, а в носовой восстановят кабину пилотов.

В настоящее время община ищет финансирование путем участия в грантовых программах.

Напомним, в Винницкой области ученые обнаружили уникальный скально-пещерный комплекс с древними изображениями. Он расположен в селе Слобода Пидлисовска.