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05 серпня 2025, 14:49

Била за невиконане домашнє завдання: на Вінниччині жінку судитимуть за катування доньки

05 серпня 2025, 14:49
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Вінницькій області судитимуть 31-річну жінку з Іллінецької громади, яку звинувачують у регулярному побитті та знущаннях над власною 9-річною донькою. Ювенальні прокурори вже завершили розслідування і передали справу до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у період з жовтня по грудень 2024 року обвинувачена неодноразово вчиняла жорстоке поводження з дитиною: била її руками та палицею, штовхала, ображала, погрожувала та ізолювала. Найбільш тяжкі випадки сталися 4 та 7 грудня, коли через нібито невиконане домашнє завдання дитина отримала численні забої обличчя, рук, тулуба і ніг.

Прокурори наголошують, що окрім фізичних травм, дитина зазнала й значних психологічних страждань: у неї виявлено ознаки емоційної замкненості, страху та соціальної ізольованості.

Правоохоронці оперативно втрутилися, вилучивши дитину з небезпечного середовища. Вона наразі перебуває під наглядом відповідних служб.

Дії жінки кваліфіковано за частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу України — катування.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив малолітнього хлопчика. Дитина не отримала медичну допомогу. На жаль, хлопчик помер від отриманих травм. Мати заявила, що нібито дитина "просто впала".

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