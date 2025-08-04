В Ужгороді 5-річну дитину знайшли на вулиці — мати була п'яна

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В Ужгороді поліцейські притягнули до відповідальності 44-річну жінку, яка у стані алкогольного сп'яніння залишила свою 5-річну доньку без нагляду. Дитину помітили перехожі — вона самостійно блукала містом. Інформацію про це оприлюднили в соцмережах

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Поліцейські оперативно розшукали матір дитини. Нею виявилася уродженка Лозової Харківської області. Під час спілкування з нею з'ясувалося, що жінка перебуває у стані алкогольного спʼяніння.

Поліцейські склали на матір адміністративний протокол.

Дівчинку вилучили та передали медикам для огляду. Інформацію про подію направили до служби у справах дітей.

Нагадаємо, на Закарпатті сталася прикра ситуація з трирічною дитиною, яка постраждала через суперклей. Як розповіла мама хлопчика, той грався вдома, коли випадково знайшов тюбик клею. У результаті рідина потрапила йому на обличчя.

Раніше на Дніпропетровщині 2-річний хлопчик під час гри застряг головою у дерев’яній конструкції дитячої гірки. Рятувальники прибули на місце події та за допомогою спеціального обладнання розпилили огородження, щоб звільнити малюка.