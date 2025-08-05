Била за невыполненное домашнее задание: на Винниччине женщину будут судить за пытки дочери

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Винницкой области будут судить 31-летнюю женщину из Ильинецкой общины, которую обвиняют в регулярном избиении и издевательствах над собственной 9-летней дочерью. Ювенальные прокуроры уже завершили расследование и передали дело в суд

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2024 года обвиняемая неоднократно совершала жестокое обращение с ребенком: избивала его руками и палкой, толкала, оскорбляла, угрожала и изолировала. Наиболее тяжелые случаи произошли 4 и 7 декабря: из-за якобы невыполненного домашнего задания ребёнок получил многочисленные ушибы лица, рук, туловища и ног.

Прокуроры отмечают, что кроме физических травм, ребенок получил и значительные психологические страдания: у него выявлены признаки эмоциональной замкнутости, страха и социальной изолированности.

Правоохранители оперативно вмешались, изъяв ребенка из опасной среды. Она находится под надзором соответствующих служб.

Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины - пытки.

Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, на Днепропетровщине задержан мужчина, избивший малолетнего мальчика. Ребенок не получил медицинской помощи. К сожалению, мальчик скончался от полученных травм. Мать заявила, что якобы ребенок "просто упал".