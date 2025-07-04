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04 липня 2025, 17:20

Мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима

04 липня 2025, 17:20
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На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який побив малолітнього хлопчика. Мати хлопчика заявила, що нібито дитина "просто впала"

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі 28-річний чоловік побив 4-річного сина своєї співмешканки. Дитина не отримала медичну допомогу. На жаль, хлопчик помер від отриманих травм.

Чоловіка поліція вже затримала. Однак повідомляється, що мати хлопчика стала на захист коханого і заявила, що її син нібито впав з гойдалки.

Зазначається, що ця родина перебуває на обліку в соціальних служб. Минулого року соцслужби забрали з родини всіх трьох дітей. Жінка на той час була вагітна четвертою дитиною. Згодом її позбавили батьківських прав на старшого сина. Тоді її співмешканець вже отримав 200 годин громадських робіт за знущання з пасинка.

Зараз у родині є двоє дітей. Проте їх тимчасово забрали соціальні служби.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті знайшли тіло маленької дитини. Правоохоронців викликали сусіди, які чули дитячі крики з квартири. Там поліція знайшла тіло трирічної дівчинки. Її мати не надала пояснень. Тепер жінку підозрюють у вбивстві власної дитини.

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