Экологи оштрафовали АЗС в Винницкой области

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Винницкой области.

Проверялись характеристики продукции в соответствии с требованиями "Технического регламента относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 августа 2013 г. N 927".

В результате установлено, что требования, указанные в Решении, не были выполнены. Поэтому на АЗС был составлен протокол и вынесено постановление о наложении штрафа на сумму 34 000 грн.

Напомним, зимой 2025 года в Винницкой области военном объявили подозрение из-за нехватки горючего на 1 млн грн. Военнослужащему грозит до 15 лет тюрьмы.