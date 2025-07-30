На вихідних на Вінниччині потонули три людини

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

За наявними даними, у Вінниці на вулиці Князів Коріатовичів у річці Південний Буг потонув 38-річний чоловік. Також у селі Федорівка Вороновицької громади у місцевому ставку втопився 27-річний чоловік.

"Тіла загиблих з водойм дістало місцеве населення", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у селі Кунка Гайсинського району водолази дістали зі ставка тіло 36-річного потопельника.