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30 липня 2025, 00:25

На вихідних на Вінниччині потонули три людини

30 липня 2025, 00:25
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Минулими вихідними на водоймах Вінниччини потонули одразу троє людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

За наявними даними, у Вінниці на вулиці Князів Коріатовичів у річці Південний Буг потонув 38-річний чоловік. Також у селі Федорівка Вороновицької громади у місцевому ставку втопився 27-річний чоловік.

"Тіла загиблих з водойм дістало місцеве населення", — йдеться в повідомленні.

Крім того, у селі Кунка Гайсинського району водолази дістали зі ставка тіло 36-річного потопельника.

Нагадаємо, 21 липня у Чернівцях потонула жінка 1953 року народження.

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