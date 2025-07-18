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Правоохоронці з’ясували, як за сприяння чиновниць сільради аферисти отримали контроль над десятками гектарів спадкової землі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Слідчі поліції Вінниччини викрили організовану злочинну групу, яка, за попередніми даними, незаконно заволоділа майже 50 гектарами земельних паїв, що належали померлим громадянам. Загальна вартість ділянок становить понад 4 мільйони гривень.

Як встановило слідство, механізм виведення землі з приватної власності розробив адвокат. До реалізації схеми він залучив двох представниць однієї із сільських рад Хмільницького району. Зловмисники використовували службове становище для того, щоб оформити фіктивне право власності на земельні наділи, які офіційно не були успадковані.

У результаті афери 11 осіб стали незаконними власниками 19 невитребуваних ділянок. Всі вони розташовані на території Вінницької області. У рамках розслідування фігурантам вже повідомлено про підозру. Матеріали справи готуються до передачі в суд.

Дії підозрюваних кваліфіковано за Кримінальним кодексом. Якщо вину доведуть, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна. Правоохоронці наголошують, що досудове слідство триває, встановлюються всі обставини і коло причетних осіб.

Раніше повідомлялося, на Вінниччині затримали чиновника, який за хабар знімав арешти з майна.