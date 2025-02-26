16:40  26 лютого
У Львові суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Фаріон
13:51  26 лютого
В Україні подешевшають ще понад 100 медпрепаратів
14:45  26 лютого
У Кропивницькому чоловік стріляв у працівника ТЦК
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 17:13

На Вінниччині військовому оголосили підозру через нестачу пального на 1 млн грн

26 лютого 2025, 17:13
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Підозру отримав заступник командира роти однієї з військових частин Вінницької області. Його звинувачують у розтраті майже 24 тонн пального на близько 1 мільйона гривень та спробі приховати нестачу

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, з лютого по жовтень 2022 року військовий відповідав за зберігання та видачу паливно-мастильних матеріалів для розвідки. Однак він безконтрольно видавав бензин, дизельне паливо та мастило, не перевіряючи доцільність та обґрунтованість таких дій.

Після проведення переобліку була виявлена нестачу пального. Щоб приховати розтрату, фігурант підробив службові документи, вносячи неправдиві дані до дорожніх листів.

Наразі слідство перевіряє інформацію про можливий продаж пального цивільним особам для власного збагачення.

Військовослужбовцю загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині військовий продав обладнання, яке мав передати на фронт.

Вінницька область військовий ДБР підозра нестача паливо
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
У Києві чоловік переобладнав квартиру на теплицю для вирощування конопель
26 лютого 2025, 18:13
У Києві загасили пожежу в офісній будівлі
26 лютого 2025, 18:02
Росіяни вбили цивільного жителя Херсонщини
26 лютого 2025, 17:59
Ефективна робота мобільних вогневих груп: над Полтавщиною гвардійці збили 7 "шахедів"
26 лютого 2025, 17:45
Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка під час нічної атаки РФ на Київщину
26 лютого 2025, 17:31
Зеленський провів Ставку: говорили про зміцнення систем ППО
26 лютого 2025, 17:29
Від 10 до 15 тисяч доларів за виїзд з країни: на Львівщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
26 лютого 2025, 17:09
На Прикарпатті під час застілля чоловік вдарив ножем знайомого
26 лютого 2025, 16:59
Удар авіабомбами по Костянтинівці: кількість поранених зросла
26 лютого 2025, 16:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »