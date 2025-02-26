На Вінниччині військовому оголосили підозру через нестачу пального на 1 млн грн

Підозру отримав заступник командира роти однієї з військових частин Вінницької області. Його звинувачують у розтраті майже 24 тонн пального на близько 1 мільйона гривень та спробі приховати нестачу

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

За даними слідства, з лютого по жовтень 2022 року військовий відповідав за зберігання та видачу паливно-мастильних матеріалів для розвідки. Однак він безконтрольно видавав бензин, дизельне паливо та мастило, не перевіряючи доцільність та обґрунтованість таких дій.

Після проведення переобліку була виявлена нестачу пального. Щоб приховати розтрату, фігурант підробив службові документи, вносячи неправдиві дані до дорожніх листів.

Наразі слідство перевіряє інформацію про можливий продаж пального цивільним особам для власного збагачення.

Військовослужбовцю загрожує до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині військовий продав обладнання, яке мав передати на фронт.