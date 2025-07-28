У Чернігові на очах у матері потонула 3-річна дитина

ілюстративне фото: ДСНС України

Трагедія сталася 26 липня на водоймі в Чернігові. Хлопчик потонув в озері

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Близько 12:00 в озері потонув трирічний хлопчик, який відпочивав на водоймі з матір'ю. Відпочивальники підняли тіло дитини з води.

"Медики які прибули на місці події проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дитину невдалося", — йдеться в повідомленні.