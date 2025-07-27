Фото: Головне управління ДСНС України у Житомирській області

Рятувальники вилучили тіло молодого чоловіка зі ставка в Житомирській області, обставини події з'ясовуються

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Ввечері минулої доби до рятувальників Житомирщини надійшло повідомлення про необхідність вилучення тіла потопельника. Інцидент стався на ставку у селі Нова Романівка, що в Звягельському районі.

Рятувальники вилучають тіло потопельника

Спільно з водолазами комунально-рятувальної станції міста Звягель рятувальники провели пошукові роботи на воді. На відстані близько 10 метрів від берега вони виявили тіло 26-річного чоловіка і доправили його на берег.

Наразі тривають заходи для з'ясування усіх обставин трагедії. Інформація про причини події та можливі обставини наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ставку під Чернівцями виявили потопельника.