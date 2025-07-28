На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло людини
Черговий трагічний випадок на воді трапився ввечері 24 липня в місті Олександрія. У річці Інгулець потонув пенсіонер
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Кіровоградській області, передає RegioNews.
Рятувальники дістали з води тіло 62-річного потопельника.
"Причину та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 липня у Чернівцях потонула жінка 1953 року народження.
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