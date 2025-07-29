15:04  28 липня
Одна з київських вулиць перетворилася на річку через сильну зливу - відео
14:12  28 липня
В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде +36
11:49  28 липня
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
UA | RU
UA | RU
29 липня 2025, 02:30

Під Борисполем знайшли тіло людини

29 липня 2025, 02:30
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у Київській області
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася 25 липня на одній із водойм у Бориспільському районі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

За допомогою мотузки та човнів рятувальники дістали тіло чоловіка 1983 року народження на берег.

"На місці виклику працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки (+ 2 гумові човни)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 липня у Чернігові на очах у матері потонув трирічний хлопчик.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
смерть утопленники рятувальники трагедія Бориспіль Київська область водойма утоплення
На Тернопільщині чоловік загинув під час чищення криниці
28 липня 2025, 11:49
Пірнув і зник у Дніпрі: на Запоріжжі втопився чоловік
28 липня 2025, 07:10
На Кіровоградщині з річки Інгулець дістали тіло людини
28 липня 2025, 00:35
Всі новини »
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
"Сталевий Кордон" показав, як бомбить росіян на Півночі
29 липня 2025, 01:35
Росіяни вдарили по Сумщині безпілотниками: зруйновано магазин
29 липня 2025, 00:55
На Рівненщині зі ставка дістали тіло молодика
29 липня 2025, 00:30
У відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною
29 липня 2025, 00:05
Смертельне ДТП у Рівному: водію оголосили про підозру
28 липня 2025, 23:45
Ракети, безпілотники, авіабомби: у ОВА розповіли, як росіяни весь тиждень атакували Харківщину
28 липня 2025, 23:25
У Харкові чоловік у під'їзді побив дитину: як його покарав суд
28 липня 2025, 22:55
"Золоті" яйця для ЗСУ: ВАС обрав запобіжний захід власниці компаній-постачальниць
28 липня 2025, 22:23
На Кіровоградщині посадовиця продала майже 1 тис тонн зерна за заниженою ціною
28 липня 2025, 21:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Геннадій Друзенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »