фото: ДСНС України у Київській області

Трагедія сталася 25 липня на одній із водойм у Бориспільському районі

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

За допомогою мотузки та човнів рятувальники дістали тіло чоловіка 1983 року народження на берег.

"На місці виклику працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки (+ 2 гумові човни)", — йдеться в повідомленні.