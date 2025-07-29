Під Борисполем знайшли тіло людини
Трагедія сталася 25 липня на одній із водойм у Бориспільському районі
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
За допомогою мотузки та човнів рятувальники дістали тіло чоловіка 1983 року народження на берег.
"На місці виклику працювали 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки (+ 2 гумові човни)", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 26 липня у Чернігові на очах у матері потонув трирічний хлопчик.
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