фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Двоє місцевих жителів, 30 та 52 років, виконували роль "логістів": інструктували клієнтів, координували їхні дії та на автомобілях доставляли безпосередньо у прикордонну зону.

"Клієнтами" зловмисників стали троє чоловіків із Вінницької та Київської областей. Свої "послуги" організатори схеми оцінили у понад 20 000 доларів за трьох осіб.

Проте, замість омріяного кордону, так звані "переправники" скерували чоловіків до правоохоронців.

Організаторам схеми загрожує позбавлення волі, тоді як їхнім "клієнтам" - штраф.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які заплатили по 10 000 доларів, щоб переплисти у Молдову. Порушників затримали, коли вони прямували до річки з наміром переплисти Дністер на гумовому човні.