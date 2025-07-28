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28 липня 2025, 12:49

Понад $20 тисяч: на Вінниччині затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон

28 липня 2025, 12:49
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці Могилів-Подільського прикордонного загону викрили організовану схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Двоє місцевих жителів, 30 та 52 років, виконували роль "логістів": інструктували клієнтів, координували їхні дії та на автомобілях доставляли безпосередньо у прикордонну зону.

"Клієнтами" зловмисників стали троє чоловіків із Вінницької та Київської областей. Свої "послуги" організатори схеми оцінили у понад 20 000 доларів за трьох осіб.

Проте, замість омріяного кордону, так звані "переправники" скерували чоловіків до правоохоронців.

Організаторам схеми загрожує позбавлення волі, тоді як їхнім "клієнтам" - штраф.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які заплатили по 10 000 доларів, щоб переплисти у Молдову. Порушників затримали, коли вони прямували до річки з наміром переплисти Дністер на гумовому човні.

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