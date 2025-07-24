Німеччина передала Україні сучасну інженерну техніку для посилення контролю на кордоні
Німеччина передала сучасну інженерну техніку для облаштування українського кордону
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Зокрема, Державна прикордонна служба України отримала від Федеральної агенції з технічної допомоги Німеччини (THW) 5 ґрунтових катків, автокран, генератори та фільтри для води. Отримані катки та інше обладнання вже незабаром будуть задіяні для інженерного облаштування державного кордону України.
Заступниця директора департаменту – начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Держприкордонслужби України Ілона Мельникова зазначила, що така співпраця є гарним прикладом державно-приватного партнерства.
Наразі вже отримано інженерну та вантажну техніку, мобільні ремонтні майстерні, навантажувачі, обладнання для автономності тощо.
Нагадаємо, українські прикордонники показали, як борються з російською бронетехнікою.