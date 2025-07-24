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24 липня 2025, 19:39

Німеччина передала Україні сучасну інженерну техніку для посилення контролю на кордоні

24 липня 2025, 19:39
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фото: ДПСУ
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Німеччина передала сучасну інженерну техніку для облаштування українського кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, Державна прикордонна служба України отримала від Федеральної агенції з технічної допомоги Німеччини (THW) 5 ґрунтових катків, автокран, генератори та фільтри для води. Отримані катки та інше обладнання вже незабаром будуть задіяні для інженерного облаштування державного кордону України.

Заступниця директора департаменту – начальниця управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Адміністрації Держприкордонслужби України Ілона Мельникова зазначила, що така співпраця є гарним прикладом державно-приватного партнерства.

Наразі вже отримано інженерну та вантажну техніку, мобільні ремонтні майстерні, навантажувачі, обладнання для автономності тощо.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як борються з російською бронетехнікою.

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