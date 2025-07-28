Более $20 тысяч: в Винницкой области задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу
Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда разоблачили организованную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Два местных жителя, 30 и 52 лет, выполняли роль "логистов": инструктировали клиентов, координировали их действия и на автомобилях доставляли непосредственно в пограничную зону.
"Клиентами" злоумышленников стали трое мужчин из Винницкой и Киевской областей. Свои "услуги" организаторы схемы оценили более чем в 20 000 долларов за трех человек.
Однако вместо желанной границы так называемые "переправщики" направили мужчин к правоохранителям.
Организаторам схемы грозит лишение свободы, тогда как их "клиентам" – штраф.
Напомним, в Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову. Нарушителей задержали, когда они направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.