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28 июля 2025, 12:49

Более $20 тысяч: в Винницкой области задержали троих мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу

28 июля 2025, 12:49
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие Могилев-Подольского пограничного отряда разоблачили организованную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Два местных жителя, 30 и 52 лет, выполняли роль "логистов": инструктировали клиентов, координировали их действия и на автомобилях доставляли непосредственно в пограничную зону.

"Клиентами" злоумышленников стали трое мужчин из Винницкой и Киевской областей. Свои "услуги" организаторы схемы оценили более чем в 20 000 долларов за трех человек.

Однако вместо желанной границы так называемые "переправщики" направили мужчин к правоохранителям.

Организаторам схемы грозит лишение свободы, тогда как их "клиентам" – штраф.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову. Нарушителей задержали, когда они направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.

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