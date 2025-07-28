фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Два местных жителя, 30 и 52 лет, выполняли роль "логистов": инструктировали клиентов, координировали их действия и на автомобилях доставляли непосредственно в пограничную зону.

"Клиентами" злоумышленников стали трое мужчин из Винницкой и Киевской областей. Свои "услуги" организаторы схемы оценили более чем в 20 000 долларов за трех человек.

Однако вместо желанной границы так называемые "переправщики" направили мужчин к правоохранителям.

Организаторам схемы грозит лишение свободы, тогда как их "клиентам" – штраф.

Напомним, в Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову. Нарушителей задержали, когда они направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.