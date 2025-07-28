За тиждень українські прикордонники знищили понад 200 окупантів та майже 200 одиниць ворожої техніки

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Упродовж тижня, з 21 по 27 липня 2025 року, бійці Держприкордонслужби знищили 217 загарбників, 279 поранили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Також українські прикордонники підбили 6 танків, 2 ББА, 1 БРДМ, 2 наземні роботизовані комплекси, 1 САУ й понад 170 одиниць автомобільної та спеціальної техніки ворога, 5 маломірних плавзасобів.

"Знищили 12 гармат, 4 міномети, 65 засобів зв’язку, 6 засобів РЕБ. Уразили 595 укриттів та позицій особового складу окупантів, 5 складів з пально-мастильними матеріалами та 6 складів з боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Також військовослужбовці Держприкордонслужби разом з іншими складовими Сил оборони приземлили понад 375 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня армія РФ запустила по Україні сім ракет, а також 324 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів.