У ставку на Вінниччині потонув чоловік
Напередодні у водоймі в селі Велика Бушинка Вінницького району втопився чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.
Потопельником виявився 50-річний місцевий мешканець. Надзвичайники дістали зі ставка його тіло.
"Обставини загибелі людини з’ясовують слідчі Нацполіції", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Вінниччині в річці Південний Буг потонув 29-річний мешканець села Глибочок.
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