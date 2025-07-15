Трагедія на Житомирщині: у ставку втопився рибалка

фото: ДСНС України у Житомирській області

Трагічна подія на воді трапилася 11 липня в селі Висока Піч Житомирського району. Тіло потопельника виявили наступного дня

Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Виявилося, що минулої п'ятниці 66-річний чоловік поїхав рибалити на річку Тетерів. Того ж дня пенсіонер зник.

"На березі ставка було виявлено його речі", – йдеться в повідомленні.

У суботу, 12 липня, водолази дістали з водойми тіло літнього чоловіка, яке перебувало на відстані трьох метрів від берега.