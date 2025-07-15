Трагедія на Житомирщині: у ставку втопився рибалка
Трагічна подія на воді трапилася 11 липня в селі Висока Піч Житомирського району. Тіло потопельника виявили наступного дня
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Виявилося, що минулої п'ятниці 66-річний чоловік поїхав рибалити на річку Тетерів. Того ж дня пенсіонер зник.
"На березі ставка було виявлено його речі", – йдеться в повідомленні.
У суботу, 12 липня, водолази дістали з водойми тіло літнього чоловіка, яке перебувало на відстані трьох метрів від берега.
Нагадаємо, 7 липня в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, на очах у односельців загинув рибалка.
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