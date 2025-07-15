У Білій Церкві в річці Рось втопилася людина
Трагедія сталася ввечері 12 липня в місті Біла Церква. Чоловік потонув у річці Рось
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Відомо, що тіло потопельника дістали з водойми за допомогою рятувального човна та мотузки.
"Обставини події наразі встановлюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня у дендропарку в Білій Церкві виявили тіло невідомого чоловіка.
На Київщині з водойми дістали тіло невідомого чоловікаВсі новини »
14 липня 2025, 10:55На Вінниччині в річці Південний Буг потонув молодик
14 липня 2025, 06:40Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
14 липня 2025, 05:05
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
ЗСУ озброїли дистанційним бойовим модулем, що стріляє на землі та в повітрі
15 липня 2025, 06:10Ціни на популярну ягоду в Україні почали змінюватися
15 липня 2025, 05:20Запакував тіло у валізу та викинув на смітник: у Рівному чоловік вбив приятеля
15 липня 2025, 05:05В Україні стрімко міняється вартість томатів
15 липня 2025, 04:50Сили оборони вдарили по російських військах на Курщині
15 липня 2025, 04:35У РФ висловились щодо погроз США санкціями
15 липня 2025, 04:15В Україні лише за тиждень суттєво змінились продукти
15 липня 2025, 03:50На Прикарпатті троє туристок заблукали в горах
15 липня 2025, 03:30Підприємці Запоріжжя сплатили майже 100 мільйонів за алкоголь та тютюн
15 липня 2025, 03:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить