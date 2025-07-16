В пруду на Виннитчине утонул мужчина
Накануне в водоеме в селе Большая Бушинка Винницкого района утонул мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.
Утопленником оказался 50-летний местный житель.
"Обстоятельства гибели человека выясняют следователи Нацполиции", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Винницкой области в реке Южный Буг утонул 29-летний житель села Глыбочок.
В Белой Церкви в реке Рось утонул человекВсе новости »
15 июля 2025, 05:40Трагедия на Житомирщине: в пруду утонул рыбак
15 июля 2025, 01:35В пруду на Харьковщине утонул мужчина
13 июля 2025, 18:20
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Синоптики предупреждают о высоком риске пожаров: какие области под угрозой
16 июля 2025, 07:55Российские войска атаковали Запорожье и область: ранен ребенок
16 июля 2025, 07:55Россия ударила по инфраструктуре Винницы: пострадали 7 человек, возникли пожары
16 июля 2025, 07:45Масированная атака на Харьков: в городе прогремело 17 взрывов, есть пострадавшие
16 июля 2025, 07:25Кривой Рог атаковали одновременно баллистика и 28 дронов: тяжело раненный юноша
16 июля 2025, 07:06"Стальная Граница" показала, как операторы бомберов охотятся на россиян
16 июля 2025, 06:40На Ровенщине мотоцикл врезался в припаркованный автомобиль: двое 19-летних юношей — в реанимации
16 июля 2025, 06:00На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
16 июля 2025, 05:05На Франковщине 22-летний парень прыгнул с моста и утонул
16 июля 2025, 04:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит