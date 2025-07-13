У ставку на Харківщині втопився чоловік
Чергова трагічна подія воді сталася у суботу, 12 липня, в селі Пільна Чугуївського району. У місцевому ставку потонув чоловік
Про це повідомив пресцентр ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Виявилося, що об 11:10 рятувальники дістали зі ставка тіло чоловіка 1965 року народження.
"Обставини події встановлюються правоохоронцями", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 липня у Хмельницькому рятувальники дістали з водойми тіло невідомого чоловіка.
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