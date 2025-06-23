На Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами

фото: ДПСУ

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 32-річного громадянина України, який намагався незаконно перетнути державний кордон з підробленими документами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є багатодітним батьком, надавши свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка.

Перевіривши документи, прикордонники виявили ознаки підробки у двох документах, виданих нібито у Таджикистані: свідоцтва не відповідали встановленим зразкам.

Порушнику відмовили у пропуску через кордон, а також повідомили поліцію про потребу його доставлення в ТЦК.

Нагадаємо, у Вінницькій області громадянин Китаю за 600 доларів намагався підкупити прикордонників.