На Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами
В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили 32-річного громадянина України, який намагався незаконно перетнути державний кордон з підробленими документами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є багатодітним батьком, надавши свідоцтва про народження трьох дітей іноземного зразка.
Перевіривши документи, прикордонники виявили ознаки підробки у двох документах, виданих нібито у Таджикистані: свідоцтва не відповідали встановленим зразкам.
Порушнику відмовили у пропуску через кордон, а також повідомили поліцію про потребу його доставлення в ТЦК.
Нагадаємо, у Вінницькій області громадянин Китаю за 600 доларів намагався підкупити прикордонників.
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