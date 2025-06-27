В Винницкой области пограничники разоблачили "семейную схему" переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях на выезд из Украины прибыли два гражданина: мужчина призывного возраста и его тесть, лицо с инвалидностью.

На первый взгляд ничего не вызывало подозрений: полный комплект документов, включая свидетельство о браке с дочерью, пенсионным удостоверением и выписками из реестра. Тем не менее, во время проверки выяснилось, что тестя уже использовали в схеме для ухода мужчин призывного возраста.

Как выяснилось, недавно он уезжал с другим зятем, который назад в Украину не вернулся.

Пограничники сообщили об этом случае полиции. В деятелях мужчины видят признаки уголовного преступления ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу".

Напомним, в Винницкой области 32-летний мужчина пытался пересечь границу с поддельными документами.