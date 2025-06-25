Жителя Вінниці судитимуть за несплату 4,5 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків під час продажу земельних ділянок на території Вінницької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

У ході розслідування встановлено, що житель Вінниці, реалізуючи ділянки, відображав у документах вартість, значно нижчу за ринкову.

"Внаслідок таких дій сума завданих бюджету збитків склала 4,5 млн грн. Під час досудового розслідування фігурант повністю відшкодував завдані збитки", - йдеться у повідомленні.

Кримінальне провадження за ч.1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів) направлено до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали трьох лікарів-корупціонерів.