Жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов

фото: Бюро экономической безопасности

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при продаже земельных участков на территории Винницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе расследования установлено, что житель Винницы, реализуя участки, отражал в документах стоимость, значительно ниже рыночной.

"В результате таких действий сумма нанесенного бюджету ущерба составила 4,5 млн грн. Во время досудебного расследования фигурант полностью возместил нанесенный ущерб", - говорится в сообщении.

Уголовное производство по ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов) направлено в суд.

Напомним, в Винницкой области задержали трех врачей-коррупционеров.