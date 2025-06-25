12:47  25 июня
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
09:05  25 июня
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 17:45

Жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов

25 июня 2025, 17:45
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при продаже земельных участков на территории Винницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

В ходе расследования установлено, что житель Винницы, реализуя участки, отражал в документах стоимость, значительно ниже рыночной.

"В результате таких действий сумма нанесенного бюджету ущерба составила 4,5 млн грн. Во время досудебного расследования фигурант полностью возместил нанесенный ущерб", - говорится в сообщении.

Уголовное производство по ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов) направлено в суд.

Напомним, в Винницкой области задержали трех врачей-коррупционеров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Винницкая область БЭБ налоги земля
В Винницкой области 32-летний мужчина пытался пересечь границу с поддельными документами
23 июня 2025, 16:29
В Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона
22 июня 2025, 16:36
В Винницкой области в городском парке утонул неизвестный мужчина
20 июня 2025, 01:30
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии
25 июня 2025, 17:52
В Украину возвращается жара до +34 градусов
25 июня 2025, 17:30
До Чернышева не было никаких вопросов: журналисты рассказали, как министр, получивший подозрение от НАБУ, посидел на заседании правительства
25 июня 2025, 17:27
По Краматорску РФ запустили "Шахед" с радиоуправлением: эксперты обнаружили новую модификацию дрона
25 июня 2025, 17:16
В сети показали последствия российской атаки на Запорожье
25 июня 2025, 16:54
В Киеве пытались взорвать бойца "Азова": взрывчатка была спрятана в мопеде
25 июня 2025, 16:46
Любимый министр Зеленского Чернышев попросил перенести заседание по избранию меры пресечения
25 июня 2025, 16:40
В Киеве меняется стоимость проезда в городском транспорте
25 июня 2025, 16:33
"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается
25 июня 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »